الموارد المائية: العراق وقع اتفاقية مع تركيا لاطلاق كميات من المياه في نهري دجلة والفرات

2021/09/12 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية، حاتم حميد، أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة الموارد المائية مع تركيا تلزم الأخيرة باطلاق كميات من المياه في نهري دجلة والفرات.

وقال حميد، إن تركيا اقرت لأول مرة، بان هناك حصة للعراق من الأنهار الموجودة فيها، اذ كانت ترفض ذلك، اذ تقول ان الأنهر التركية هي محلية وما يزيد يرسل إلى العراق.

وأضاف أن العام الحالي شهد شحة مائية في ايران وتركيا وسوريا، وتواصل العراق مع هذه الدول اذ قامت تركيا باطلاق مياه من سد اليسو، مشيرا إلى أن هناك بروتكول مع تركيا ينضم كمية اطلاق المياه لنهر دجلة.

من جهة أخرى، قال وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، إن المخزون الحالي لدى العراق يغطي جزء مهم من الموسم الشتوي القادم، مشيرا إلى انه لا توجد مشكلة مائية في العراق.

ودعا إلى عدم التجاوز على المياه من قبل بعض الجهات من اجل عدم التأثر على الخطة.

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