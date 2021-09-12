كامو الغريب المنتمي - سعود سالم

2021/09/12 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٧٧ - كامو الغريب المنتميبالإضافة للزوبعة الناتجة عن نشر كتابه "الإنسان المتمرد" سنة ١٩٥١، والذي سنعالجه بالتفصيل لاحقا، تضاف فضيحة أخرى تلطخ سمعة كامو الإنساني صديق الفقراء والمهمشين، وهي موقفه من إستقلال الجزائر.



وتصل ذروة المنتقدين أوجّها مع تصريحاته التي تلت نيله جائزة نوبل للأدب (1957)، حيث أجاب على سؤال يتعلّق برؤيته لحرب التحرير التي ......





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