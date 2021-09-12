الأوراسية الجديدة وأثرها على مصر: عودة الخطاب الأثيوبي المتشدد - حاتم الجوهرى

2021/09/12 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى بعد فترة طويلة من الانكفاء على الذات في أثيوبيا دامت حوالي شهر ونصف تقريبا، منذ أواسط أو نهاية شهر يوليو هذا العام، بسبب تمرد "التيجراي" ردا على المذابح والانتهاكات التي أقيمت في حقهم، وبسبب الفشل في استكمال الحجز الثاني للماء خلف بحيرة السد، كما كانوا يروجون له.عاد الخطاب الأثيوبي فجاة للتشدد على كافة الجبهات، على الجبهة الداخلية، وفي اتجاه السودان، وفي اتجاه مصر! والحقيقة أن هناك أثر واحد فق ......





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