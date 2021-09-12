2021/09/12 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نراقب عن كثب اخر الاستعدادات الخاصة بتامين المراكز الانتخابية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: لا عودة لداعش مرة أخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: لا عودة لداعش مرة أخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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