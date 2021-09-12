الأسدي: لا عودة لداعش مرة أخرى

2021/09/12 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نراقب عن كثب اخر الاستعدادات الخاصة بتامين المراكز الانتخابية.

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