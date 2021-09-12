الأسدي: الخروقات الأمنية محاولات “بائسة” ولا عودة لـ”داعش”

2021/09/12 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، أن الخروقات الأمنية في محافظة كركوك ما هي إلا محاولات بائسة من داعش، ولن نسمح بعودة التنظيم أو العبث بأمن البلاد.[…]

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