مساع أميركية لدعم القطاع الخاص في العراق

2021/09/12 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر، الأحد، عن مساع لدعم القطاع الخاص في العراق.

وقال السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ، ان "مشاركتنا في مؤتمر اطلاق نتائج مسح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمحافظات (بغداد ونينوى والبصرة)، لتسليط الضوء والتركيز على جهود المسح الميداني واطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على تمكين النساء ".

واضاف ان "هناك طاقة هائلة بين الشباب العراقي ونسعى الى ازالة العقبات وتطوير القطاع الخاص وتنميته بما يخدم العراقيين".

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