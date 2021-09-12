لماذا قرر السفير الأمريكي في العراق كشف الحقيقة الآن؟

2021/09/12 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، في ظل التداخلات والتجاذبات بين الأحزاب والتكتلات السياسية، خرج السفير الأمريكي ببغداد ماثيو تولر للكشف عن أن “أهم أسباب إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، هو أن الانتخابات السابقة أفرزت أحزاباً لم تخدم العراق”، في إشارة واضحة إلى الضلوع الأمريكي في إسقاط حكومة عبد المهدي، التي جاءت […]

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