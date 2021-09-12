العراق.. مصرع 6 من عناصر داعش بغارات جوية في كركوك

2021/09/12 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، عن تنفيذ ثلاث ضربات جوية قتلت في كركوك ادت إلى مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش.

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