البنك المركزي العراقي ينظم ورشة عمل لقطاعي المصارف والتأمين

2021/09/12 | 14:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظم البنك المركزي، الأحد، ورشة عمل بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين.

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وذكر البنك في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيلول 2021)، إنه " نظم ورشة عمل لقطاعي المصارف والتأمين لتوأمة الأنشطة المصرفية والتأمينية".

وأضاف البيان "نوقش في الورشة عدة محاور كان الابرز منها هو واقع قطاع التأمين في العراق وإسهاماته للمرحلة المقبلة في تنشيط العمل المصرفي والاقتصادي، بما في ذلك تعزيز أدوار المصارف في منح القروض ضمن مبادرة البنك المركزي فضلا عن نشاطها الائتماني من مواردها في منح القروض السكنية والشخصية وقروض السيارات وغيرها".

كما تناولت الورشة "أهمية تحديث الأحكام القانونية والتعليمات والضوابط التي تحكم عمل المصارف وشركات التأمين بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لتطوير الإطار التنظيمي الحاكم لتلك المؤسسات المهمة".

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