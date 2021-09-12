محافظة عراقية تشهد اول حالة وفاة بالحمى النزفية - عاجل

2021/09/12 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت محافظة نينوى، اليوم الاحد، اول حالة وفاة بمرض الحمى النزيفية، بعد انتقال العدوى للمتوفي من احدى المواشي .

وقال قائمُمقام ُالموصل زهير الاعرجي، لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق المراقبة التابعة لقائممقامية ُالموصل رصدت اول اصابة بالحمى النزيفية لجزار من اهالي ُالموصل ، مشددا على ضرورة عدم التهاون قانونا بحق الجزارين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الصحية، وخاصة الذين يقومون بجزر المواشي خارج المناطق المخصصة".

وأوضح، ان "الغرامة المترتبة على المخالفين تتراوح بين ٢٥٠ الى ٥٠٠ الف دينار فضلا عن سحبِ الاجازة واغلاق محال الجزارة المخالف بشكلٍ نهائي ".

وعلى الصعيد ذاته اكد الدكتور عُدي العبادي مدير المستشفى البيطري ان الوضع تحت السيطرة وتم تعفير دار الشخص المصاب ومحل الجزارة .

لكنه شدد على اهمية "الوقاية من هذا المرض الذي قد يصيب الجزارين الملامسين للحيوانات المصابة وايضا ربات البيوت، مطالبا المواطنين بشراء اللحوم المختومة والمذبوحة بطريقة رسمية".

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