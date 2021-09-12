الكاظمي: إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران

2021/09/12 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الاحد، الاتفاق على الغاء التاشيرة بين العراق وايران؟

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي، تابعته (بغداد اليوم): "نشكر رئيس الجمهورية الإسلامية لكرم الضيافة"، لافتاً إلى "مناقشة مجموعة من الملفات الثنائية".

وأضاف: "ناقشنا ملفات تعزز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية، وملفات اقتصادية والربط السككي وزيادة التبادل التجاري".

وأكد، أن "إيران وقفت مع العراق من اللحظة الاولى بحربه ضد داعش"، معرباً عن "شكره كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش".

من جانبه، قال الرئيس الايراني، إبراهيم رئيسي، إن "الكاظمي وافق على زيادة حصة إيران بشأن زائري الاربعينية"، مضيفاً: "لدينا علاقات عميقة مع العراق".

ولفت رئيسي، إلى ان "قرارات عدة اتخذت في الاجتماع المشترك مع الكاظمي"، معلناً "الاتفاق على الغاء التاشيرة بين العراق وايران".

وأعرب، عن "تطلعه لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران".

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