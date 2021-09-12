نحو ديمقراطية تجمع العلماني والديني، اليسار الجديد والمعاصرة - علي محمد اليوسف

2021/09/12 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف نحو ديمقراطية تجمع العلماني والديني اليسار الجديد والمعاصرة العلمانية: العلمانية وعلاقتها بالدين ,هو في اختلاف تطبيق مايعنيه ويتضمنه مصطلح(العلمانية ) بالنسبة لدول اوربا والكنيسة الكاثوليكية تحديدا, المختلف عن فضاء تداوله بالنسبة لنا, في فهمنا انه يمثّل علاقة الدولة بالدين خاصة السياسي منه.



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