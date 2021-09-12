التذبذب الحاد في مزاج الناس: من النقيض إلى النقيض - نهاد ابو غوش

2021/09/12 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تكشف بعض الأحداث السياسية الكبرى مدى حدة المزاج الشعبي العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، فهذا المزاج يتذبذب بين قطبين حادين متطرفين: فإما التفاؤل المفرط وما يصاحبه من شعور بالزهو والفخر والرضا عن الذات والوطن وبعض رموزه، فتكون الأشياء وردية وجميلة والمشاعر جياشة، وإما التشاؤم الحاد واليأس إلى درجة يغدو معها كل ما في الحياة سلبيا وقاتما، الأمل معدوم والرجاء غائب والهزيمة محققة.شاهدنا هذه الح ......





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