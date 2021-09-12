القطار الخليجي وتعدّد السكك؟ - احمد جمعة

2021/09/12 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة القطار الخليجي بين سكتين متقاطعتين، إيران وإسرائيل، وبالطبع الفضاء الأمريكي الحاضن للمنطقة برمتِها وكذلك العالم، فأمريكا هي سكّة القطارات كلّها وفي الوقت الراهن ليس ثمَّة سكّة غيرها حتى لو راهن البعض على السكّة الروسية أو الأوروبية، المفتاح أمريكي يتحكم بكلَ السكّك.بعد قرار الديمقراطيين بسحبِ بطاريات باتريوت من المنطقة، وتركها مكشوفة، برزت الحاجة لتبريد المواجَّهة مع إيران، ولكن النزعة الإسرائ ......





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