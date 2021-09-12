افتتاح مكتب (تقدم) في قضاء الدور لمتابعة احتياجات المواطنين

2021/09/12 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عد اطلاق المشاريع الاخيرة لتطوير قضاء الدور، بمتابعة مباشرة من قبل مرشح (تقدم) في محافظة صلاح الدين، الدائرة الأولى (سامراء، تكريت، الدور، الاسحاقي)الشيخ شعلان الكريم.

وطالب وجهاء و مثقفي و شباب قضاء الدور قبل أيام قليلة بضرورة افتتاح مكتب (لتقدم) في القضاء للتواصل مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم وتم الاستجابة لمطلب أهالي القضاء و افتتاح مكتب (تقدم) في قضاء الدور وبحضور الشيخ الكريّم.

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