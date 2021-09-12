رئيسي: الاتفاق على الغاء التاشيرة بين العراق وايران

2021/09/12 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الرئيس الايراني مع رئيس الوزراء العراقي، الاحد، على الغاء التأشيرة بين العراق وايران.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران اليوم (12 ايلول 2021)، ان "الجانبان اتفقا على الغاء التأشيرة بين العراق وايران، مبينا ناقشنا مجموعة من الملفات الثنائية المهمة بين الطرفين."

وأضاف رئيسي تطرقنا الى العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين واتخذنا قرارات عدة في الاجتماع المشترك مع الكاظمي، مشيرا لدينا علاقات عميقة مع العراق."

وفيما يخص الزيارة الاربعينية اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اننا تطرقنا الى الزيارة الاربعينية والاجراءات الصحية المتبعة لافتا ان الكاظمي وافق على زيادة حصة الزائرين الايرانيين."

من جانبه اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مناقشة مجموعة من الملفات خلال المباحثات الثنائية مع الرئيس الايراني.

وذكر الكاظمي ان الجانبين ناقشا ملفات اقتصادية والربط السككي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما قدم الكاظمي شكره لكل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش، مشيدا بدور إيران مع العراق منذ اللحظة الأولى بحربه ضد التنظيم."

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل، اليوم الأحد، إلى ايران، على رأس وفد حكومي كبير، فيما عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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