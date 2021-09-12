الاول في العراق.. التخطيط تعلن نتائج مسح المؤسسات الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء

2021/09/12 | 14:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد،

نتائج مسح المؤسسات الصغرى و الصغيرة

والمتوسطة الذي نفذه الجهاز المركزي

للإحصاء، بالشراكة مع البرنامج

الانمائي لأمم المتحدة وبدعم من

الوكالة الامريكية للتنمية .

وذكرت

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