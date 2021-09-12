الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة

2021/09/12 | 14:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي والرئيس الايراني ابراهيم

رئيسي

رئيسي: تم الاتفاق على الغاء التاشيرة

بين العراق وايران

رئيسي: الكاظمي وافق على زيادة عدد

زائري الاربعينية الايرانيين

رئيسي

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