2021/09/12 | 14:37 - المصدر: عين العراق

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الأحد 12 سبتمبر 2021 | 02:27 مساءً

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تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن احداث 11 ايلول يظهر تورط العديد من المسؤولين السعوديين

افرج مكتب التحقيقات الفيدرالي عن معلومات سرية لم يسبق نشرها من قبل عن السعودية واحداث الحادي عشر من ايلول بعد الامر التنفيذي للرئيس جو بايدن تورط العديد من المسؤولين السعوديين في دعم المجموعة الارهابية التي نفذت العملية.

وذكر موقع رو ستوري الامريكي في تقرير ان “التقرير المكون من 17 صفحة يحتوي على الكثير من البيانات المتعلقة بارتباط المسؤولين السعوديين بالجماعة الارهابية حتى على الرغم من محاولة المكتب تغطية الكثير من الاسماء”.

واضاف التقرير ان ” هناك جهدا منسقا بين المسؤولين السعوديين لتعبئة شبكة دعم أساسية لأول خاطفي طائرات 11 ايلول ، وهم نواف الحازمي وخالد المحضار ، حيث نطاق الاتصالات في لحظات حرجة بين هؤلاء المسؤولين الحكوميين السعوديين والقاعدة والخاطفين مذهل “.

وبين التقرير ان ” هناك ادلة اخرى لم يتم الكشف عنها تؤكد أن مجموعة من المسؤولين الحكوميين السعوديين المرتبطين بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ، مهد التطرف الوهابي داخل الحكومة السعودية ، هم الذين قدموا على الفور المساعدة للشبكة الارهابية عندما بدأوا استعداداتهم للهجوم “.

واشار التقرير الى ان ” العديد من ذوي الضحايا طالبوا بتحميل آل سعود المسؤولية فيما قالت تيري سترادا التي قتل زوجها توم في مركز التجارة العالمي ” منذ عشرين عاما قتلوا أحباءنا وألحقوا بحياتنا ألمًا ومعاناة لا حد لها، وقد انكشفت الان أسرار السعوديين وحان الوقت ان تتحمل السعودية مسؤوليها في قتل الآلاف على الأراضي الأمريكية”.

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