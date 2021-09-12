اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على صيانة وتبديل ذاكرة أجهزة المراقبة

2021/09/12 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران السماح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء صيانة على أجهزة مراقبة المفاعلات النووية في البلاد، وفقا لبيان مشترك صادر عن نائب الرئيس الإيراني ومدير وكالة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة ا

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