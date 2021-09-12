التخطيط تعلن نتائج مسح المؤسسات الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء

2021/09/12 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، نتائج مسح المؤسسات الصغرى و الصغيرة والمتوسطة الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بالشراكة مع البرنامج الانمائي لأمم المتحدة وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا المسح يعد الاول في العراق ويأتي في ضوء توجهات وزارة التخطيط لمعالجة واصلاح الاقتصاد الوطني وتفعيل استراتيجية النهوض بالقطاع الخاص واعطائه الدور المطلوب وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته".

وأضافت أن "المرحلة الثانية للمسح ستكون بمنهجية جديدة ومتطورة من خلال التعاون المستمر مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، والدعم المقدم من قبل هذا البرنامج لإنجاز جميع الانشطة والفعاليات المكلف بها الجهاز المركزي للإحصاء".

وأشارت إلى أن "نتائج المسح شملت مجالات بحث متعددة منها تمويل تلك المؤسسات والصعوبات التي توجهها في الحصول على القروض والخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن معرفة مدى استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتجارة الالكترونية، وكذلك التعرف على نسبة المؤسسات المملوكة من قبل النساء ورائدات الاعمال وما يواجهن من مشاكل تتعلق بالحصول على التمويل من جهات رسمية مثل المصارف والمؤسسات المالية".

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