المركزي يقيم ورشة عمل بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين

2021/09/12 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظم البنك المركزي العراقي، الاحد، ورشة عمل لقطاعي المصارف والتأمين لتوأمة الأنشطة المصرفية والتأمينية.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الورشة ناقشت "عدة محاور كان الابرز منها هو واقع قطاع التأمين في العراق وإسهاماته للمرحلة المقبلة في تنشيط العمل المصرفي والاقتصادي بما في ذلك تعزيز أدوار المصارف في منح القروض ضمن مبادرة البنك المركزي فضلا عن نشاطها الائتماني من مواردها في منح القروض السكنية والشخصية وقروض السيارات وغيرها".

وأضاف البيان، "تناولت الورشة أهمية تحديث الأحكام القانونية والتعليمات والضوابط التي تحكم عمل المصارف وشركات التأمين بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لتطوير الإطار التنظيمي الحاكم لتلك المؤسسات المهمة".

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