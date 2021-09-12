2021/09/12 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إيرانية رسمية أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمرة الأولى الأحد، للبحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الجارين على وجه الخصوص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناقشة الطاقة والديون والعلاقات السعودية.. الكاظمي يلتقي رئيسي في طهران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناقشة الطاقة والديون والعلاقات السعودية.. الكاظمي يلتقي رئيسي في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).