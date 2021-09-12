“التعاون الخليجي” يؤكّد أهمّيّة العلاقات مع باكستان

2021/09/12 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلّاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، أهمّيّة العلاقات الخليجيّة – الباكستانيّة والحرص على تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

وجاء ذلك خلال استقبال الحجرف اليوم سفير باكستان لدى المملكة بلال أكبر، في مقرّ الأمانة العامّة للمجلس بمدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

واستعرض الحجرف مع السفير الباكستاني العلاقات الّتي تربط دول مجلس التعاون مع باكستان في شتّى المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين مجلس التعاون وباكستان بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض آخر المستجدّات السياسيّة الراهنة الّتي تشهدها المنطقة.

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