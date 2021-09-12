2021/09/12 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد ، إلى محافظة نجف لبحث تأمين الزيارة الأربعينية.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الوزير عثمان الغانمي، وصل ظهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصل النجف لبحث خطة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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