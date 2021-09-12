2021/09/12 | 15:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة بائعي الورد لمدينة شهدت إبادة الإيزيديين في شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة بائعي الورد لمدينة شهدت إبادة الإيزيديين في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة بائعي الورد لمدينة شهدت إبادة الإيزيديين في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).