سياسيون: إستهداف مطار أربيل محاولات خبيثة للصراع وتهديد لوحدة العراق

2021/09/12 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف سياسيون، اليوم الأحد، إستهداف مطار أربيل الدولي بأنها محاولات خبيثة للصراع وتهديد لوحدة وأمن العراق.وقال السياسي ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏تكرار استهداف مطار اربيل محاولات خبيثة لتحويل سهل نينوى الى ساحة صراع واول ضحاياها مكونات المنطقة”.من جانبه، أكد السياسي عزت …

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