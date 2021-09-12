2021/09/12 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن نادي ليفربول عن قرب نجمه المصري محمد صلاح من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه.وقال النادي الإنجليزي على موقعه قبيل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، المقررة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح على موعد لدخول تاريخ الدوري الإنجليزي المركز الخبري الوطني.

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