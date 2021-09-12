شاهد.. دببة برية تغزو مدينة أمريكية وتنتشر في كل مكان

2021/09/12 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر فيديو اقتحام عدد كبير من الدببة مدينة ساوث ليك تاهو بعد أن هجرها سكانها بسبب حرائق الغابات، وأظهرت لقطات الحيوانات البرية وهي تركض في الشوارع الخالية وتجوب المدينة بحثًا عن الطعام.

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