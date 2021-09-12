عدد القوات كبير جدا واستطلاع ونقل جوي.. المشتركة تتحدث عن تأمين زيارة الأربعين

2021/09/12 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش سيشارك في الخطة الأمنية لأربعينية الإمام الحسين.

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