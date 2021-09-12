طائرات وقوات إضافية.. المشتركة تكشف عن خطة ’محكمة’ لتأمين زيارة الأربعين

2021/09/12 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن إعداد خطة محكمة خاصة بالزيارة الأربعينية، فيما أشارت إلى أن عمليات مطاردة ما تبقى من فلول داعش، مستمرة.

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وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (12 أيلول 2021)، إن "عدد القوات الموجودة في تأمين الزيارة كبير جداً يفوق الأعداد السابقة، وهذا يأتي ضمن الخطة الجديدة التي أعدتها الأجهزة الأمنية، من أجل تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، أن "طيران الجيش سيشارك في الخطة الأمنية لأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وسينفذ عدداً من الواجبات أهمها الاستطلاع والنقل الجوي، وكذلك التدخل في الحالات الطارئة التي تستوجب نقل المصابين من المرضى وكبار السن".

وفي سياق منفصل، أوضح، أن "الهجمات التي تشنها عصابات داعش الإرهابية شمالي البلاد، لا تمثل أي تهديد لقواتنا الأمنية".

وأشار إلى أن "قواتنا الأمنية أعادت توزيع وانتشار قطعاتها، إضافة إلى نشر عدد كبير من الكاميرات الحرارية، وتكثيف الجهد الاستخباري والأمني"، مؤكداً أن "العمل مستمر لمطاردة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية في تلك الأماكن".

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