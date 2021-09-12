الزراعة النيابية تعلق على مسألة التوقيع مع تركيا على مذكرة تفاهم بشأن ملف المياه

2021/09/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقلت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأحد، على موضوع توقيعها مع العراق على مذكرة تفاهم تتضمن التزام تركيا باطلاق مياه عادلة ومنصفة الى نهري دجلة والفرات.

وقال عضو اللجنة محمد الخالدي لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يعتمد على توفير المياه لنهري دجلة والفرات بشكل رئيسي على دول الجوار دون وجود تخطيط وعمل حكومي على بناء السدود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في فصل الصيف".

وأضاف، أن "تركيا وافقت على زيادة الإطلاقات المائية في الوقت الحالي، ولكن الحكومة العراقية ستطالب تركيا بخفض الإطلاقات في فصل الشتاء "مؤكداً أن الخلل الحقيقي يقع على عاتق الحكومة العراقية وليس لدى دول الجوار".

وتابع، أن "دول الجوار لن تزيد الإطلاقات المائية في حال وجود شحة لديهم الا بعد الاكتفاء التام "مشيراً إلى أن "المشكلة لازالت قائمة ، ما يحتم على الحكومة وضع ملف المياه في اولوياتها لتزايد النمو السكاني ".

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