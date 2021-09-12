المرجع السيستاني يستضيف أسرة وأبناء آل الحكيم في منزله بالنجف

2021/09/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن عبد الهادي الحكيم، اليوم الاحد، اسرة ال الحكيم زارت المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، واستمعت الى تأبينه لوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

وقال الحكيم في بيان نشر على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان "ثلة من اعمدة اسرة الفقيد المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم ضمت اخوته العلماء الكبار وانجاله بزيارة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني واستمعت الى تأبينه لفقيدهم المرجع، ودعواته لأسرة العلم والشهادة ( ال الحكيم) بمواصلة العطاء العلمي والمعرفي النافع، ولا سيما وهي تحظى بعشرات الاساتذة والفضلاء والمبلغين والباحثين".

وأضاف، ان "الاسرة سعدت بعد انتهاء اجتماعنا بالمرجع الاعلى بلقاء شخصي مطول مع السيد محمد رضا السيستاني، فحدثني من جملة ما حدثني به في حق المرجع الفقيد "واضيعة النجف بعدك ياسيدنا ابا سيد رياض".

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