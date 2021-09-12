البابا يحذّر من تهديد معاداة السامية في أوروبا ويدعو للإخاء والتسامح

2021/09/12 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر البابا فرنسيس من تهديد معاداة السامية في أوروبا وخارجها، وذلك في كلمة ألقاها أمام زعماء دينيين مسيحيين ويهود خلال زيارته إلى المجر.

وقال البابا: أعتقد إن خطر معاداة السامية لا يزال كامنا في أوروبا وأماكن أخرى.



هذا فتيل يجب عدم السماح له بالاشتعال، وأفضل طريقة لنزعه هي في العمل سوياً بشكل إيجابي وتعزيز الأخوة.



وأضاف الحبر الأعظم، وهو مدافع شديد عن الحوار بين الأديان، يهوداً ومسيحيين، يتعين عليكم رؤية الآخر لا كأجنبي بل كصديق؛ ليس خصماً بل أخاً.

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