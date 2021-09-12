2021/09/12 | 16:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kk3XQJBPviQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت للعراق مع احمد الحسني l مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في الكرخ) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوت للعراق مع احمد الحسني l مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).