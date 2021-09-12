استقبال الكاظمي بموسيقى احدى الافلام العربية في طهران (فيديو)

2021/09/12 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو لحظة استقبال الكاظمي من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنغام موسيقى الفيلم العربي الشهير "الرسالة".

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران لمناقشة عدة ملفات بينها العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في طهران مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "علاقتنا مع العراق ليست علاقة جوار بل متجذرة ووطيدة ونعتقد أنه بالرغم من إرادة أعداء البلدين يمكننا تعزيز العلاقات".

ومن جانبه، قال الكاظمي إن "موقفنا ثابت تجاه علاقتنا مع إيران"، كما تم مناقشة "ملفات اقتصادية كخط السكك الحديد والتبادل التجاري وزيادته بما يخدم مصالح الشعبين".

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في طهران مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "علاقتنا مع العراق ليست علاقة جوار بل متجذرة ووطيدة ونعتقد أنه بالرغم من إرادة أعداء البلدين يمكننا تعزيز العلاقات".

ومن جانبه، قال الكاظمي إن "موقفنا ثابت تجاه علاقتنا مع إيران"، كما تم مناقشة "ملفات اقتصادية كخط السكك الحديد والتبادل التجاري وزيادته بما يخدم مصالح الشعبين".

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