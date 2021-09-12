التربية توضح بشان اضافة مواد جديدة للمناهج الدراسية

2021/09/12 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة التربية، الاحد، بشأن اضافة مادة "حقوق الانسان" الى المناهج الدراسية.

وذكر المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح لـ NRT عربية، (12 ايلول 2021)، ان "وزارة التربية مستمرة بأقامة ورش عمل مكثقة بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان الغاية من هذة الورش تضمين مبادىء و مواد حقوق الانسان خلال العملية التربوية في المدراس

واضاف فاروق، ان "الوزارة منشغلة حاليا على اعداد قادة من التربوين قادرين على تطبيق مبادىء حقوق الانسان داخل المدارس و الصفوف الدراسية بشكل عملي"، مبينا ان "تضمين هذة المواد يجعل الطلاب في المراحل الابتدائية ان يكونوا على المام بكيفية التعامل مع من حولهم بشكل يضمن حقوقه و حقوق الاخرين ونقل ما يتعلمونه في هذا الجانب الى اسرهم".

واوضح، ان "التضمين يشمل جميع المراحل الدراسية من الصف الخامس الابتدائي حتى المراحل الدراسية المتقدمة"، مشددا على انه "في حال نجاح الفكرة فمن الممكن اضافة مادة خاصة بحقوق الانسان لمناهج الدراسية في المستقبل".

N.A

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