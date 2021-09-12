2021/09/12 | 16:12 - المصدر: عين العراق

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الأحد 12 سبتمبر 2021 | 03:57 مساءً

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رسمياً نادي القوة الجوية يعلن التعاقد مع مدافع منتخب بنما رودريك الونسو ميلير

رسمياً نادي القوة الجوية يعلن التعاقد مع مدافع منتخب بنما رودريك الونسو ميلير 29 عام لمدة موسم واحد قادماً من نادي سان فرانسيسكو في بنما.

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