2021/09/12 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_خليل ونحن في العراق وفي ظل تتالي الحروب الموجعة وتعاقب المحن التي مرت بنا، وحتى المقلق من الأحداث التي تمر بالوطن والمنطقة لم يعد تقلقنا، بعد أن طمئننا المخرج والمنظر البولوني الكبير ( جوزيف شاينا ) الذي اثبت لنا بالبرهان القاطع من أن الأوضاع القلقة، بل وحتى الدموية، ليس بمقدورها قتل الثقافة والفنون بشكل عام في بلد من البلدان تأسيسا للمآسي التي مرت بها بلاده ـ بولونيا ـ ابان الحكم الستياليني الدموي وال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موت المسرح في العراق - فاضل خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موت المسرح في العراق - فاضل خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).