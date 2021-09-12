بارزاني والسفير السعودي يؤكدان على وجود رؤية مشتركة لحل المشاكل في المنطقة

2021/09/12 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، و سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، اليوم الاحد، على أهمية وجود تفاهم ورؤية مشتركة لحل المشاكل في المنطقة.وذكرت رئاسة الاقليم […]

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