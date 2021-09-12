أسر ضحايا 11 سبتمبر: وثيقة FBI تضم مفاجآت صاعقة عن تورط مسؤولين سعوديين

2021/09/12 | 16:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن الوثيقة الأولى التي تم رفع السرية عنها من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن التحقيق حول أي دور للمملكة العربية السعودية في الهجمات، تحتوي على "مفاجآت صاعقة تورط العديد من المسؤولين السعوديين.

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