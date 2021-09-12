العراق يسعى لاتخاذ خطوات مهمة فيما يتعلق بالإلتزامات المالية تجاه إيران

2021/09/12 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، على ان العراق ساعٍ لاتخاذ خطوات مهمة فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه إيران، فيما ابدت الاخيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق.وذكر […]

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