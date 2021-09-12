مقتل سائقي شاحنتين مغربيين في هجوم مسلح بمالي

2021/09/12 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سائقا شاحنتين مغربيين مصرعهما على إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي، بينما كانا يتوجهان نحو العاصمة باماكو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية الأحد.

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