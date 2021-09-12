رئيس الوزراء: العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري بالمنطقة لترسيخ أسس السلام

2021/09/12 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات من طهران أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة، عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار والتعاون والصداقة من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.

وجاءت تصريحات الكاظمي خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إذ بحث الجانبان ملفات مشتركة، أكدا خلالها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات على رأسها التجارية والاقتصادية.

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