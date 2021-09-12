الشرطة الأفغانية تعاود انتشارها في محيط المطار للمرة الأولى منذ سيطرة طالبان

2021/09/12 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل إلى جانب قوات تابعة لطالبان، للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقاطع مصورة تظهر عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية، وأشارت الوكالة نقلا عن أحد أفراد الشرطة قوله إنه تلقى اتصالا من أحد كبار قادة طالبان طلب منه العودة لعمله.

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