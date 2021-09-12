الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني

2021/09/12 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة آخر في عملية عسكرية داخل إقليم كردستان العراق.

ونشرت الوزارة بيانا تضمن صورة للجندي القتيل مؤكدة انه قتل في اشتباك مع عناصر حزب العمال الكردستاني, مشيرة في الوقت ذاته الى تحييد أربعة من مقاتلي الحزب وذلك في إطار العملية التي تطلق عليها اسم مخلب البرق.

من جانب آخر ذكرت مصادر محلية ان المدفعية التركية قصفت قرية تابعة لناحية باتيفا بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك من دون ان تورد اي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن القصف.

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