2021/09/12 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكد عضو الفريق الإعلامي الساند، لوزارة الصحة العراقية، علي أبو الطحين، اليوم الأحد، أن سلالة “مو” الجديد لفيروس كورونا لم تسجل في العراق حتى اللحظة، لافتا إلى أنها مقاومة للقاحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مو” تثير قلق الصحة العراقية وتحذيرات من “التراخي” المركز الخبري الوطني.

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