2021/09/12 | 17:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شهدت مدينة تلعفر في محافظة نينوى، تجمعاً جماهيرياً كبيراً، لدعم ترشيح “أحلام محمد سعيد الهمّات” للفوز بمقعد في مجلس النواب العراقي، استعرضت خلاله مشروعها الذي يستهدف الجميع دون تمييز أو تفريق، فيما تعهدت بإنجازه والعمل من أجل ضمان مستقبل مزدهر.وقالت “أحلام الهمّات” المرشحة عن الدائرة الرابعة في نينوى تسلسل (39) في …

ظهرت المقالة في تجمع جماهيري كبير..



المرشحة “أحلام الهمّات” تستعرض مشروعها وتتعهد بإنجازه أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تجمع جماهيري كبير.. المرشحة “أحلام الهمّات” تستعرض مشروعها وتتعهد بإنجازه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تجمع جماهيري كبير.. المرشحة “أحلام الهمّات” تستعرض مشروعها وتتعهد بإنجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).