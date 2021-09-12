في ذكرى هجمات سبتمبر.. ترامب يود ملاكمة بايدن

2021/09/12 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء الترويج لمباراة ملاكمة بالتزامن مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيختار ملاكمة الرئيس جو بايدن خلال حدث للترويج للمباراة.

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