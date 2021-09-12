أسطورة ليفربول: الجمهور سيحسم بقاء صلاح

2021/09/12 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد أسطورة ليفربول إيان راش، اليوم الأحد، أن الجماهير ستكون عاملاً حاسماً، في تجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع الريدز. وقال راش، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، البريطانية: "الكل يريد بقاء صلاح وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لذلك، لأنه إذا ذهب إلى أي مكان آخر، لن يحصل على الدعم الذي يناله هنا".وأضاف: "قد يعجب جمهور أي فريق آخر بصلاح، لكن جماهير ليفربول تحب مو، وهذا قد يكون عاملاً حاسما".وتابع راش: "من الواضح أن مانشستر سيتي الفريق الذي يجب التغلب عليه لحصد لقب البريميرليج".وواصل: "ليفربول يصنف ضمن المستضعفين، لكنهم يحبون ذلك، كما أن عودة جو جوميز وجوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك تشبه التعاقد مع 3 لاعبين جدد".واختتم راش: "إذا تمكن نجوم ليفربول من الحفاظ على لياقتهم، لا يوجد سبب يمنع الريدز من المنافسة على لقب البريميرليج".

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